Лінійка на 1 вересня: карта, де відбудеться Перший дзвоник 2020, а де – ні

Перший Дзвоник з нагоди Дня знань відбудеться не у всіх українських містах через карантин. Дізнайтеся, де саме можна проводити урочисту лінійку 1 вересня, а в яких містах та селах це заборонено.

Міністерство освіти і науки в 2020-му рекомендує утриматися від проведення масових святкувань 1 вересня, але в тих населених пунктах, які належать до зеленої та жовтої зони, проводити лінійки дозволено на розсуд адміністрації школи. При цьому слід дотримуватись заходів безпеки: бути в масках, зберігати дистанцію та користуватись антисептиками. На урочистостях 1 особа має бути на площі не менше як п'ять квадратних метрів.

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Натомість Перший дзвоник не пролунає для першокласників та учнів навчальних закладів, які розташовані в помаранчевій та червоній карантинних зонах. Станом на 1 вересня до них належать 21 адміністративно-територіальна одиниця.

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук закликав школи, попри традиції, не наражати дітей на небезпеку та не збирати в одному місці багато людей. "Краще привітати дитину вдома та на першому уроці. Вчителі поговорять з учнями про нові умови перебування у школі, про безпеку", – зазначив він, нагадавши, що вхід батьків на територію школи заборонений (окрім тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю).

Де не проведуть лінійки на Перший дзвоник 1 вересня

Червона зона:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Помаранчева зона:

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області; місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів , Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області; місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський

та Тарутинський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

Сумської області; місто Тернопіль , Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський

, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків та Богодухівський район Харківської області;

та Богодухівський район Харківської області; Волочівський район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Мешканці "зелених" і "жовтих" територій можуть проводити Перший дзвоник / Карта

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