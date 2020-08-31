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Коронавірус Карантин 1 вересня

Лінійка на 1 вересня: карта, де відбудеться Перший дзвоник 2020, а де – ні

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У червоній зоні не можна проводити лінійки - фото 1
У червоній зоні не можна проводити лінійки / pexels

Перший Дзвоник з нагоди Дня знань відбудеться не у всіх українських містах через карантин. Дізнайтеся, де саме можна проводити урочисту лінійку 1 вересня, а в яких містах та селах це заборонено.

Міністерство освіти і науки в 2020-му рекомендує утриматися від проведення масових святкувань 1 вересня, але в тих населених пунктах, які належать до зеленої та жовтої зони, проводити лінійки дозволено на розсуд адміністрації школи. При цьому слід дотримуватись заходів безпеки: бути в масках, зберігати дистанцію та користуватись антисептиками. На урочистостях 1 особа має бути на площі не менше як п'ять квадратних метрів.

І ще: Погода 1 вересня 2020 в Україні

Натомість Перший дзвоник не пролунає для першокласників та учнів навчальних закладів, які розташовані в помаранчевій та червоній карантинних зонах. Станом на 1 вересня до них належать 21 адміністративно-територіальна одиниця.

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук закликав школи, попри традиції, не наражати дітей на небезпеку та не збирати в одному місці багато людей. "Краще привітати дитину вдома та на першому уроці. Вчителі поговорять з учнями про нові умови перебування у школі, про безпеку", – зазначив він, нагадавши, що вхід батьків на територію школи заборонений (окрім тих, хто супроводжує дітей з інвалідністю).

Де не проведуть лінійки на Перший дзвоник 1 вересня

Червона зона:

  • міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
  • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Помаранчева зона:

  • міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  • місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
  • міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
  • та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
  • райони Тернопільської області;
  • місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
  • Волочівський район Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.
Мешканці 'зелених' і 'жовтих' територій можуть проводити Перший дзвоник - фото 422904
Мешканці "зелених" і "жовтих" територій можуть проводити Перший дзвоник / Карта

До теми: Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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