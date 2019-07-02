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Гаряче відео Емілі Ратажковскі підкорює Instagram

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Відео з Емілі Ратажковскі - фото 1
Відео з Емілі Ратажковскі / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі захопила фанатів новим спекотним відео на пляжі. Дівчина з ідеальною фігурою не просто так рекламує купальники на своєму ж тілі!

28-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не тільки займається різноманітними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 23 млн підписників, адже вона ледь не щодня тішить їх свіжими кадрами своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Емілі похизувалась апетитними формами на новому відео. Ролик, що за лічені години зібрав понад 3,2 млн переглядів, демонструє Ратажковскі у бікіні, яка заходить у воду на пляжі, притримуючи сідниці руками. І підпис весело закликає також відправлятись на побережжя: "Хапай свій зад і йди". З почуттям гумору, як і з фігурою, в Емілі все чудово.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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