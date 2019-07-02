Кім Кардашян у білизні відреагувала на критику фанатів

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян нещодавно опинилась у центрі скандалу через лінійку білизни, яку вирішила назвати кімоно. Вона не врахувала, що це можна образити японців, для яких кімоно є національним одягом.

38-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян вирішила виправити ситуацію зі скандалом навколо її нового бренду коригуючої білизни Kimono. Така образлива назва для японців стала причиною для чималої критики, адже старовинне вбрання порівняли зі спідньою білизною. Тому Кардашян зробила окремий пост на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників.

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"Бути підприємцем та босом собі самій було одним із найцікавіших завдань, які я отримала у своєму житті. Те, що стало можливим після всіх цих років, стало прямим зв'язком з моїми фанатами та громадськістю. Я завжди слухаю, навчаюсь та росту – я так цінують пристрасть та перспективи, які приносять мені люди. Коли я оголосила назву своєї лінії вбрання, я робила це з найкращими намірами...Тому я буду запускати свій бренд під новою назвою, незабаром розповів. Дякую за розуміння та підтримку завжди", – відзначила Кім, додавши фото у саме цій білизні.

Користувачі схвально відреагували на такий вчинок зірки, якій доволі дорого обійшлась така необачна помилка.

instagram.com/kimkardashian

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