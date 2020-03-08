Джаред Лето зірвався зі скелі в США: відео

Американський актор і музикант Джаред Лето зірвався зі скелі в США. Він ледь не загинув під час підняття на скелю каньйону Ред-Рок. Після інциденту артист сам написав про те, що трапилося у своєму профілі в Twitter.

Як повідомив сам 48-річний актор, він пішов в гори разом з досвідченим скелелазом. Врятувався він завдяки приятелю-профі.

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"Це день, коли я ледь не загинув. Зірвався, коли займався скелелазінням з Алексом Хоннольдом. Подивився вгору, а через кілька миттєвостей каменем перетерло трос, а я завис в повітрі на висоті близько 180 метрів. Пам'ятаю, як дивився вниз, на землю", – розповів Лето.

Також актор розповів, що відчув у момент падіння. "Це була дивна мить – менше страху, більше усвідомлення і трохи смутку. Адреналін я відчув, коли зміг повернутися на скелю. В цілому було досить весело", – зізнався актор.

It was a strange moment - less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night... pic.twitter.com/Ua6DMLV7fE — JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020

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