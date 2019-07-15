Lincoln Navigator навчився запускати двигун зі смартфона

Lincoln Navigator можна буде відчиняти смартфоном

Компанія Lincoln представила позашляховик Navigator 2020 модельного року з розширеним переліком стандартного устаткування та трьома стайлінг-пакетами Monochromatic. Частиною базового оснащення моделі стала функція Phone As A Key, що дозволяє використовуватися смартфон замість ключа.

У список стандартного оснащення Lincoln Navigator увійшли підніжки з електроприводом, підігрів і вентиляція передніх сидінь, безпровідна зарядка для смартфонів, а також комплекс безпеки Co-Pilot360. Він містить функцію автоматичного управління дальнім світлом, системи запобігання фронтальних зіткнень, моніторингу сліпих зон, утримання в смузі та камеру заднього виду з омивачем.

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Нова функція Phone As A Key дозволить власникам автомобіля блокувати центральний замок, відкривати багажник, а також заводити двигун через додаток Lincoln Way без звичного ключа.

Опціональні пакети Monochromatic для екстер'єру доступні тільки для топової версії Navigator Reserve у трьох варіантах: Pristine White, Ceramic Pearl і Infinite Black. У компанії заявляють, що монохроматичні колірні схеми – сучасний тренд, який дозволяє зробити вигляд автомобіля виразнішим, а також допомагає розширити можливості персоналізації. Спрощена палітра привертає увагу, а також робить позашляховик помітнішим.

Lincoln Navigator коштуватиме у США мінімум 73 205 доларів. Позашляховик оснащується 3,5-літровим твін-турбо двигуном V6, віддача якого становить 456 кінських сил і 692 Нм крутного моменту. Коробка – 10-ступеневий "автомат".

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