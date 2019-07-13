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Американці представили надзвичайно потужний Chevrolet Camaro
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Американська компанія Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила обмежену серію купе Yenko/SC Camaro з 1014-сильним компресорним двигуном V8.
Автомобілі 2020 модельного року побудовані на базі Camaro SS з трек-пакетом 1LE і обладнані спортивною підвіскою з магнетореологічними амортизаторами й електронним диференціалом.
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Під капотом Yenko/SC Camaro встановлений 6,8-літровий V8. Це серйозно модифікований агрегат об'ємом 6,2 літра з алюмінієвим блоком, сталевим колінчастим валом, кованими поршнями, доопрацьованою системою впорскування та збільшеними корпусами дросельних заслінок. Віддача двигуна – 1014 сил і 1185 Нм моменту. В пару до нього пропонується тільки механічна коробка передач.
Крім допрацьованого двигуна, Yenko/SC Camaro отримав вихлопну систему з нержавіючої сталі, гальма Brembo, вуглеволоконний капот з повітрозабірником, спойлер і вже включені до складу пакету 1LE адаптивну підвіску та диференціал підвищеного тертя в задній осі.
Компанія зазначає, що 1000-сильне купе не можна експлуатувати в Каліфорнії, адже воно не відповідає нормам шкідливих викидів. При цьому замовити автомобіль можна у дилерів Chevrolet за ціною від 69 тисяч доларів.
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