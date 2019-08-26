Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка

  • 7
Mercedes-Benz 1966 - фото 1
Mercedes-Benz 1966 / rmsothebys

Аукціонний будинок RM Sotheby's збирається продати лімузин Mercedes-Benz 600 1966 року випуску. Родзинка цього класичного седана – у повністю прозорому даху.

Авто зроблене за індивідуальним замовленням епатажного нафтового магната Нубара Гюльбенкяна.

Читайте також: Власники цих автомобілів вважаються найзадоволенішими

В описі до лота вказано, що в середині 1960-х Гюльбенкян хотів замовити лімузин зі скляним дахом безпосередньо у Mercedes-Benz, проте німецький виробник відмовив клієнтові у проханні. Тоді нафтовий магнат придбав звичайний седан і відправив автомобіль у французьке кузовне ательє Henri Chapron.

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350046

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350047

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350048

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350049

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350050

Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка - фото 350051

Крім установки прозорого даху з легким тонуванням, Анрі Шапрон модернізував задній диван "шестисотого", щоб той розкладався у двоспальне ліжко. Для задніх пасажирів також передбачили спеціальні тримачі для тютюнових трубок і міні-бар між сидіннями.

Закон про євробляхи: які штрафи почали діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський

Джерело: rmsothebys
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • 24 серпня, 12:20
  • 247
10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
  • 23 серпня, 21:21
  • 558
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1708975
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології