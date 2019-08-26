Лімузин 1966 року зі скляним дахом пустять з молотка

Аукціонний будинок RM Sotheby's збирається продати лімузин Mercedes-Benz 600 1966 року випуску. Родзинка цього класичного седана – у повністю прозорому даху.

Авто зроблене за індивідуальним замовленням епатажного нафтового магната Нубара Гюльбенкяна.

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В описі до лота вказано, що в середині 1960-х Гюльбенкян хотів замовити лімузин зі скляним дахом безпосередньо у Mercedes-Benz, проте німецький виробник відмовив клієнтові у проханні. Тоді нафтовий магнат придбав звичайний седан і відправив автомобіль у французьке кузовне ательє Henri Chapron.

Крім установки прозорого даху з легким тонуванням, Анрі Шапрон модернізував задній диван "шестисотого", щоб той розкладався у двоспальне ліжко. Для задніх пасажирів також передбачили спеціальні тримачі для тютюнових трубок і міні-бар між сидіннями.

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