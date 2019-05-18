Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину

Проект Холостяк 9 наближається до фіналу. Уже в п'ятницю, 24 травня, стане відомо ім'я переможниці реаліті-шоу. Кому ж Нікіта Добринін подарує заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Лілія і Дар'я, які борються за серце холостяка. До вашої уваги біографія та найкращі особисті фото Лілії!

Лілія – біографія учасниці Холостяк 9

Прізвище: Кім

Кім Вік: 21 роки

21 роки Знак зодіаку: Телець

Телець Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: ДУЕП ім. Альфреда Нобеля за спеціальністю філологія і переклад

Попри освіту, Лілія працює помічником дизайнера, а у вільний час вивчає іноземні мови та психологію. І це не дивно, адже матір Лілії Оксана працює лашмейкером, а сестра Христина - б'юті-консультантом, тому вибір сфери краси та творчості очевидний.

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Несподіваним фактом про Лілію є те, що власниця доволі колоритної зовнішності має корейські корені, але надає перевагу чоловікам європейської зовнішності. До слова, її дідусь доволі суворий у притриманні традицій, тому хоче, щоб дівчина пов'язала життя саме з корейцем.

Шлях Лілії на проекті

Лілія із самого початку проекту зарекомендувала себе скромною та харизматичною дівчиною, а на першу зустріч з холостяком принесла тарілку. За її словами, це символ того, що можна розбити, але потрібно берегти. Це зачепило Нікіту, тому він вручив їй троянду.

Варто додати, що у сьомому випуску Ліля навіть не втримала сліз через поведінку Добриніна, який під час групового побачення цілувався з її конкуренткою Дариною. Дівчина перепитала, чи можна було це робити не на публіці, змусивши чоловіка вибачатись.

У восьмому випуску всі дівчата та холостяк грали у своєрідний аналог мафії під назвою "французькі пристрасті", показавши акторські таланти красунь, які ховалися за масками. Саме вкінці цього випробування Лілія залишилась наодинці з холостяком.

Дев'ятий випуск з ритуалом спалення відзначився тим, що Лілія пообіцяла, що відпустить те, що Нікіта обіймає і цілує інших, а також не завжди поряд з нею. Це припало до душі холостяку, тож згодом він запросив Лілію та Олю ловити устриць, але без скандалів не обійшлось. Оля ж не витримала напруги та покинула проект через те, що Нікіта приділяв більше уваги саме Лілії.

А от знайомство з батьками Лілії відкрило її таємний талант - співи, яким скористався Добринін. Він запросив її на радіо, де дівчина показала свої вокальні уміння.

Що ж до матері холостяка, то вона засипала героїнею чималою кількістю питань, а вогню додавала подруга Нікіти Юля, яка також була на зустрічі. Але виявилось, що Лілія все ж стійко витримала все та отримала свій шанс на перемогу у шоу.

Найкращі фото Лілії з Instagram

Джерело всіх фото: instagram.com/miss__lilia__

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