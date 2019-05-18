Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину

  • 101
Лілія пройшла у фінал шоу Холостяк 9 - фото 1
Лілія пройшла у фінал шоу Холостяк 9

Проект Холостяк 9 наближається до фіналу. Уже в п'ятницю, 24 травня, стане відомо ім'я переможниці реаліті-шоу. Кому ж Нікіта Добринін подарує заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Лілія і Дар'я, які борються за серце холостяка. До вашої уваги біографія та найкращі особисті фото Лілії!

Лілія – біографія учасниці Холостяк 9

  • Прізвище: Кім
  • Вік: 21 роки
  • Знак зодіаку: Телець
  • Місто: Дніпро
  • Освіта: ДУЕП ім. Альфреда Нобеля за спеціальністю філологія і переклад

Попри освіту, Лілія працює помічником дизайнера, а у вільний час вивчає іноземні мови та психологію. І це не дивно, адже матір Лілії Оксана працює лашмейкером, а сестра Христина - б'юті-консультантом, тому вибір сфери краси та творчості очевидний.

І ще: Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019

Несподіваним фактом про Лілію є те, що власниця доволі колоритної зовнішності має корейські корені, але надає перевагу чоловікам європейської зовнішності. До слова, її дідусь доволі суворий у притриманні традицій, тому хоче, щоб дівчина пов'язала життя саме з корейцем.

Шлях Лілії на проекті

Лілія із самого початку проекту зарекомендувала себе скромною та харизматичною дівчиною, а на першу зустріч з холостяком принесла тарілку. За її словами, це символ того, що можна розбити, але потрібно берегти. Це зачепило Нікіту, тому він вручив їй троянду.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328479

Варто додати, що у сьомому випуску Ліля навіть не втримала сліз через поведінку Добриніна, який під час групового побачення цілувався з її конкуренткою Дариною. Дівчина перепитала, чи можна було це робити не на публіці, змусивши чоловіка вибачатись.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328478

У восьмому випуску всі дівчата та холостяк грали у своєрідний аналог мафії під назвою "французькі пристрасті", показавши акторські таланти красунь, які ховалися за масками. Саме вкінці цього випробування Лілія залишилась наодинці з холостяком.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328477

Дев'ятий випуск з ритуалом спалення відзначився тим, що Лілія пообіцяла, що відпустить те, що Нікіта обіймає і цілує інших, а також не завжди поряд з нею. Це припало до душі холостяку, тож згодом він запросив Лілію та Олю ловити устриць, але без скандалів не обійшлось. Оля ж не витримала напруги та покинула проект через те, що Нікіта приділяв більше уваги саме Лілії.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328475

А от знайомство з батьками Лілії відкрило її таємний талант - співи, яким скористався Добринін. Він запросив її на радіо, де дівчина показала свої вокальні уміння.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328473

Що ж до матері холостяка, то вона засипала героїнею чималою кількістю питань, а вогню додавала подруга Нікіти Юля, яка також була на зустрічі. Але виявилось, що Лілія все ж стійко витримала все та отримала свій шанс на перемогу у шоу.

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328472

Найкращі фото Лілії з Instagram

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328481

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328493

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328492

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328491

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328490

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328489

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328488

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328487

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328486
Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328485
Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328484
Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328483

Лілія – фіналістка шоу Холостяк 9: що треба знати про колоритну дівчину - фото 328482

Джерело всіх фото: instagram.com/miss__lilia__

Читайте також: Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1090
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 296
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1474259
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз