Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Джамала показала нового ''члена' сім'ї

  • 38
Джамала - фото 1
Джамала / Instagram

Співачка позувала на фото разом з чоловіком і сином. Вона опублікувала знімок в соціальній мережі Instagram.

Переможниця Євробачення 2016 Джамала показала нового "члена" сім'ї. Ним став автомобіль BMW.

І ше: TAYANNА і Алан Бадоєв знялися у відвертій фотосесії

"Наша сім'я у повному складі – я, чоловік, син і "кит"", – підписала фото Джамала.

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on

Читайте також: 8 мільйонів лайків: фото Кайлі Дженнер з донькою стало хітом мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
  • 23:13, 03 вересня
  • 1162
Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
  • 12:00, 02 вересня
  • 1446
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 474585
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Джамала