Джамала показала нового ''члена' сім'ї

Співачка позувала на фото разом з чоловіком і сином. Вона опублікувала знімок в соціальній мережі Instagram.

Переможниця Євробачення 2016 Джамала показала нового "члена" сім'ї. Ним став автомобіль BMW.

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"Наша сім'я у повному складі – я, чоловік, син і "кит"", – підписала фото Джамала.

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Sep 3, 2018 at 11:07pm PDT

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