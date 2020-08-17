Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту, який оцінять ваші рідні

  • 53
Лілія Ребрик - фото 1
Лілія Ребрик / instagram

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з підписниками простим рецептом десерту, який підкорила її рідних. Тож читайте, зберігайте і обов'язково спробуйте приготувати.

Лілія Ребрик – не тільки професійна актриса і ведуча, а ще й відмінна господиня. Вона часто ділиться з шанувальниками рецептами коронних страв і відкриває їм особисті кулінарні секрети. Цього разу теледіва вирішила написати про незвичайний десерт з медом, який підкорив всю її сім'ю. Йдеться не про банальний медовик, а про крем-мед, що стане незамінною добавкою до млинців, оладків, а іноді й просто окремим десертом.

І ще: Торт з орео і нутеллою: Оля Сумська розповіла, як приготувати смачний десерт без випікання

Отже, візьміть 180 грамів рідкого меду, додайте до нього 20 грамів зацукрованого меду. А ще – корицю, ваніль чи мелений імбир або горіхи. Якщо хочете ще смачніше – додайте ягід. Все разом збийте 10 хвилин на великій швидкості міксера. І на цьому все! Крем готовий.

Можна приготувати будь-яку кількість крему, але головне дотримуйтесь пропорцій: 9 до 1 (9 - частин рідкого меду і 1 зацукрованого).

Читайте також: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
  • 13 серпня, 18:43
  • 218
Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
  • Вчора, 19:23
  • 491
Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
  • Вчора, 17:55
  • 241
Загрузка...
Новини