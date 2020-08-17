Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту, який оцінять ваші рідні

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з підписниками простим рецептом десерту, який підкорила її рідних. Тож читайте, зберігайте і обов'язково спробуйте приготувати.

Лілія Ребрик – не тільки професійна актриса і ведуча, а ще й відмінна господиня. Вона часто ділиться з шанувальниками рецептами коронних страв і відкриває їм особисті кулінарні секрети. Цього разу теледіва вирішила написати про незвичайний десерт з медом, який підкорив всю її сім'ю. Йдеться не про банальний медовик, а про крем-мед, що стане незамінною добавкою до млинців, оладків, а іноді й просто окремим десертом.

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Отже, візьміть 180 грамів рідкого меду, додайте до нього 20 грамів зацукрованого меду. А ще – корицю, ваніль чи мелений імбир або горіхи. Якщо хочете ще смачніше – додайте ягід. Все разом збийте 10 хвилин на великій швидкості міксера. І на цьому все! Крем готовий.

Можна приготувати будь-яку кількість крему, але головне дотримуйтесь пропорцій: 9 до 1 (9 - частин рідкого меду і 1 зацукрованого).

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