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Лілія Ребрик підкорила шанувальників відвертим фото у спокусливому боді
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Відома українська телеведуча Лілія Ребрик перехворівши на коронавірус, вийшла із самоізоляції і опублікувала відверті знімки. Підписники зірки залишилися у захваті.
На свіжих кадрах в Instagram Лілія Ребрик позує у чорному боді, демонструючи розкішну фігуру. Свій весняний образ знаменитість доповнила картатим піджаком, ефектним капелюхом таких же кольорів, об'ємними сережками, виразним макіяжем очей і красивою укладкою. Телеведуча впевнено дивиться в об'єктив і підкорює променистою усмішкою.
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Знімком у сміливому наряді Лілія повідомила своїх шанувальників про швидку появу в ефірі програми Ранок з Україною. "Уже завтра зустрінемося на каналі Україна в ефірі Ранку з Україною. Скучила за вами неймовірно, прокидаємося разом!", – звернулася Ребрик до своїх фоловерів.
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