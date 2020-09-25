Лікарка розповіла, чому дітям не можна пити каву

Кава доволі суперечливий напій. Вчені не рекомендують його вживати навіть дорослим людям, не те, що дітям. Лікар-гастроентеролог Ірина Лобашева розповіла, як підбадьорлива кава може нашкодити дитячому організму.

Спеціалістка зазначила, що дітям не можна пити каву, ні з молоком, ні з вершками.

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Всього одна чашка капучино робить дитину гіперактивною, а ближче до вечора вона стає млявою, втомленою і безініціативною. Простіше кажучи, весь свій запас сил і енергії, який у неї є на весь день, вона витрачає за 2-3 години. Ще лікар попереджає, що у деяких дітей підбадьорливий напій може викликати розлад шлунка, порушення в роботі нервової системи і безсоння.

Ірина Лобашева зазначила, що дітям до 16 років каву в раціон краще не вводити, хоча це все індивідуально. Якщо ви все ж вирішили почати вживати ароматний напій, то робити це необхідно поступово, щоб організм встиг звикнути.

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