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Лікарі розповіли, якому алкоголю варто віддавати перевагу у новорічну ніч

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Шампанським краще не зловживати - фото 1
Шампанським краще не зловживати / VicHealth

Звичайно ж, ніхто не планує повністю відмовитися від вживання спиртних напоїв у новорічну ніч. Утім, лікарі дали кілька порад, які допоможуть обрати ідеальний напій, який не зіпсує ваше застілля.

За словами експертів, нічне вживання алкоголю вкрай негативно впливає на здоров'я. Саме в цей час доби спиртні напої значно гірше переробляються печінкою, що різко посилює вплив алкогольного токсикозу.

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Фахівці уточнили, що вживання солодкого алкоголю найгірше позначається на здоров'ї, адже вони збільшують навантаження на печінку. Воно й не дивно, адже алкоголь у поєднанні з цукром переробляється організмом гірше, а це означає, що його вплив на органи та тканини виявиться більш тривалим.

Віддайте перевагу білому вину - фото 295874
Віддайте перевагу білому вину / Acupuncture Center of NJ

На думку експертів, краще віддати перевагу сухому білому вину. Воно значно легше для печінки. Також не рекомендується вживати у новорічну ніч міцні напої, щоб не ускладнювати ситуацію.

Додамо, що за один вечір бажано випити не більше 100-150 мл горілки. Якщо ви п'єте шампанське, то його можна собі дозволити вдвічі більше. Дотримання цього правила при вживанні алкоголю в новорічну ніч допоможе уникнути похмілля на наступний день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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