Науковці назвали п'ять типів людей, залежних від алкоголю

Алкоголь – одна з проблем людства. Він погано впливає на здоров'я, зовнішній вигляд, руйнує соціальні зв'язки людини та часто стає причиною ДТП, бійок, розлучень.

Щоб краще зрозуміти, як боротися з проблемою, вчені з'ясували, які існують типи алкоголіків.

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Дослідники зі США з'ясували, що існує 5 типів людей з алкогольною залежністю.

Для отримання інформації вчені провели дослідження за участю 5 402 добровольців, вік яких становив 18 - 64 роки. Всі учасники рік тому страждали від пристрасті до спиртних напоїв.

Так виглядають 5 типів алкоголіків, на думку вчених:

1. Люди під впливом алкоголю потрапляють у небезпечні ситуації та мають можливість себе травмувати.

2. Спостерігаються безуспішні спроби знизити кількість випитого алкоголю.

3. Люди вважають, що їх "дружба" зі спиртним не заважає роботі, сім'ї і захопленням.

4. Ця категорія відчуває на собі всю тяжкість похмілля.

5. У п'ятого типу найсерйозніші проблеми зі спиртним. Такі люди відчувають всі перераховані вище симптоми.

Результати дослідження допоможуть алкозалежним / Medical News Today

До перелічених категорій можуть належати люди різного віку. Але є і закономірність. Молоді люди сильніше відчувають похмілля, а літні – намагаються скоротити кількість уживаного спиртного.

Проведене дослідження допоможе в боротьбі з алкоголізмом. Адже, знаючи тип алкозалежної людини, буде простіше підібрати компетентне лікування.

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