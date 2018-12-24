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Як уникнути похмілля після вдалого застілля

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Як уникнути небажаного похмілля - фото 1
Як уникнути небажаного похмілля

Як вважає більшість, найкращий спосіб не відчувати себе кепсько після свят – це не пити на свята. Але якщо у вас планується щедре застілля – ловіть секрети, які допоможуть уникнути похмілля.

Передовсім зазначимо, що похмілля – відповідь вашої печінки та імунної системи на надлишок алкоголю в організмі.

Тому найкраще, що ви можете зробити перед застіллям – пити якомога більше води: до, під час та після!

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Також рекомендується з'їсти за 10-15 хвилин до застілля сире яйце або шматочок вершкового масла. Вони запобігатимуть швидке всмоктування алкоголю через травну систему.

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Яйця допоможуть уникнути похмілля / Medical News Today

Що робити, якщо ви вже почали застілля? Після гучної гулянки рекомендується сходити в душ, щоб трішки привести себе до тями. Також можна подихати свіжим повітрям, щоб організм швидше відійшов від впливу алкоголю. Для цього достатньо відкрити кватирку ;)

Найвідоміші народні способи подолати похмілля типу розсолу або похмелитися на ранок не працюють!

Не забувайте й про те, що алкогольні напої краще не змішувати, а завершувати їх прийом варто до того, як ви починаєте відчувати себе дещо сп'янілим.

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Джерело: Mport
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