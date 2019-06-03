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Лікарі розповіли, яким має бути ідеальний сніданок

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Сніданок – важливий прийом їжі - фото 1
Сніданок – важливий прийом їжі

Якщо ви здорова людина, то один раз на тиждень можна спокійно пропустити один прийом їжі, а іноді – і всі два. Особливо підходять для таких цілей подорожі, коли доводиться пересуватися на машині, поїздом або літаком. Утім, цим не варто зловживати!

Сніданок. Іноді і його можна пропустити, але не варто це робити щодня, тому що є дані, що регулярний пропуск сніданку збільшує ризик атеросклерозу та ризик діабету на 55%.

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Що ж повинно бути у вашому сніданку, аби ви почувалися відмінно протягом усього дня?

Яйце. Золотий стандарт білка високої якості. Білкова їжа на сніданок допомагає краще контролювати рівень цукру в крові протягом дня. Яєчний жовток – найбагатше джерело фосфоліпідів, а також є еліксиром здоров'я та молодості для мозку і для всього організму.

Горіхи. Їжа довгожителів. Є багато досліджень, які показують, що горіхи знижують смертність від усіх причин аж на 24%, нормалізують холестериновий обмін, знижують ризик смерті від проблем з диханням, діабету та нейродегенеративних захворювань. Споживання 15 грамів горіхів тричі на тиждень знижує ризик колоректального раку на 69% у чоловіків і на 81% у жінок, а також ризик раку простати та смертність від нього на 34%.

Горіхи надзвичайно корисні для організму - фото 331754

Кава. Кофеїн є природним інгібітором (сповільнювачем) "молекули старіння" mTOR. Щоденне вживання кави знижує смертність від різних причин. Є дані, що кава допомагає захистити ДНК від розривів і зменшує системне запалення в організмі.

Зернові. Є джерелом харчових волокон (клітковини). 90 грамів клітковини зменшує загальну смертність на 17%, а також серцево-судинну й онкосмертності.

Зернові – джерело клітковини - фото 331753

Ягоди. Наповнені фітонутрієнтами, вітаміном С і пектином, що живить й оздоровлює мікробіом і позитивно впливає на мозок. Полуниця – джерело фізетіну, що володіє антиоксидантною, противірусною та нейропротекторною дією. Фізетін пригнічує склеювання амілоїдних білків, що ведуть до нейродегенерації. Це хороша профілактика цукрового діабету, ожиріння.

Зелень. Є багатим джерелом фолатів, які не тільки захищають судини від атеросклерозу, розривів, інсультів і інфарктів, але і ДНК від пошкоджень та мутацій. Листова зелень містить вітамін К, захищає судини від кальцифікації.

Додайте зелень до сніданку - фото 331752

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Джерело: Med2
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