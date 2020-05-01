5 поширених помилок, які ми робимо після прокидання

Не робіть цих помилок з самого ранку

Багато людей не помічають, як проходять їхні перші хвилини після пробудження, але ж дуже важливо починати день правильно. І не з мобільного телефона та соціальних мереж, а з ранкової зарядки та склянки води.

Які помилки ми найчастіше допускаємо вранці?

Візьміть на озброєння: Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать

1. Зриваємось з ліжка

Перша і одна з найпоширеніших помилок – зривання з ліжка після пробудження. Організму потрібен час, щоб прокинутися. Рекомендується ставити будильник на 10 хвилин раніше, ніж зазвичай, прокидатися і потягуватися. Останнє, говорять вчені, це підготовка організму до роботи. Таким чином ви розминаєте м'язи після сну та відновлюєте кровообіг у всьому тілі.

2. П'ємо каву

Цей напій здатний подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, внаслідок чого підвищується секреція шлункового соку, тим самим викликаючи печію. Правильне рішення – випити чашку ароматної кави через годину після сніданку. В цьому випадку ви отримаєте і задоволення, і користь для організму.

Каву пийте після сніданку, а не замість нього

3. Вмикаємо ноутбук / телевізор

Як правило, вранці ми постійно кудись спізнюємося, тому забуваємо про зарядку. Але варто пам'ятати, що прості вправи здатні допомогти швидше прокинутися, а також поліпшити кровообіг в організмі. Замість того, щоб дивитися новини на телевізорі – зробіть кілька присідань та порозтягуйте м'язи.

4. Не випиваємо воду

Дієтологи рекомендують кожен ранок починати зі склянки води. По-перше, ви поліпшите водний баланс в організмі, а по-друге, нормалізуєте роботу шлунково-кишкового тракту. Вода повинна бути кімнатної температури, в неї можна додати лимон.

Замість гаджетів зробіть зарядку

5. Беремо гаджети до рук

Корисно іноді влаштовувати розвантажувальні дні від гаджетів, починаючи день зі смачного сніданку, а не з перевірки робочої пошти та читання новин у соціальних мережах.

Читайте також: Учені розповіли, чому чоловікам особливо корисно пити каву зранку