Лікарі розповіли, як не постраждати через ожеледицю

У деяких містах України, зокрема у Києві відбувається справжній колапс через ожеледицю на дорогах і вже за добу кількість постраждалих в результаті негоди перевищила сто людей.

Ортопед-травматолог Олександр Коваленко дав важливі поради громадянам, щоб ті уникли травм під час таких погодних умов.

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За словами лікаря, люди часто не за правилами переходять дорогу в місцях, де проїжджа частина посипана або почищена.

"Уже набрали чинності нові правила дорожнього руху, які раніше рекомендували, а зараз зобов'язують пішоходів мати світловідбивачі на одязі. Тому я теж всіх людей закликаю носити зимове взуття і пересуватися в темний час доби зі світловідбивачами на одязі", – зазначив він.

Також лікар дав поради про те, як правильно пересуватися по льоду. "Взагалі в таку погоду треба намагатися якнайменше виходити з дому. Якщо ви йдете на підйом, то краще пересуватися боком. Ходіть повільно, приставними кроками", – завершив він.

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