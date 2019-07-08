Лікарі розповіли, як алкоголь впливає на артеріальний тиск

У народі побутує думка, що спиртні напої можуть допомогти у боротьбі з підвищеним тиском. Утім, лікарі наполегливо не рекомендують займатися таким "самолікуванням" при гіпертонії, і ось чому!

Медики наголошують на тому, що алкоголь не може бути корисним. Якщо він і дає позитивний ефект, то він не є тривалим, а з часом на вас чекає щось явно не добре.

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Дійсно, на певний проміжок часу алкогольні напої можуть поліпшити стан гіпертоніка, розширивши судини. Адже саме їх звуження призводить до підвищення тиску. Але вже після того, як організм переробить спиртне, судини можуть звузитися ще сильніше. І це призведе до погіршення стану.

Алкоголь аж ніяк не впливає на зниження тиску

Тим більше не варто вживати алкоголь регулярно, адже так судини будуть лише звужуватися, і тиск не встигне нормалізуватися. Поряд з іншими негативними наслідками зловживання спиртними напоями це призведе серйозніших проблем зі здоров'ям.

Гіпертонія може привести до інсульту, ішемічної хвороби серця й інших подібних захворювань. Тому варто уважно ставитися до тиску та консультуватися з лікарем при найменших скаргах, а не слідувати сумнівним порадам.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не лінуйтесь звертатися до лікарів, якщо почуваєте себе кепсько. До слова, ви вже підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем?

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