Лікарі розповіли про користь морської води для дітей

Педіатри рекомендують батькам їхати на море особливо тоді, коли діти страждають від екземи або дерматиту.

І не дарма, адже в морській воді міститься більше ніж 32 мінерали і мікроелементи. Крім того, що вода сприяє зміцненню кісток і суглобів дитини, вона також очищає шкірний покрив.

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Коли дитина дихає морським повітрям і купається в морі, то у неї очищається кров, зміцнюється імунітет і збільшується гемоглобін.

Йод, який міститься в морській воді, добре впливає на роботу мозку і щитоподібної залози.

Возіть дітей частіше на море / Sf

Вчені стверджують: чим частіше малюк купається в морській воді, тим вищими стають його інтелектуальні здібності. Також морська вода покращує пам'ять і концентрацію уваги.

Купання в морській воді позитивно впливає на нервову систему дитини. І навіть, якщо у малюка немає захворювань нервової системи, – вода допоможе при стресі і неспокої.

Ми ж нагадаємо, що саме зараз – ідеальна пора для мандрівок на моря: немає шаленої спеки та й ціни не так сильно б'ють по гаманцю.

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