Лікарі розповіли про безпечне вживання кави

Безпека, як і шкода від впливу кави та чаю визначається виключно дозою. А от повна відмова від кофеїну може мати негативні наслідки для організму.

У розумній кількості кава безпечна навіть гіпертонікам, переконані лікарі. Кофеїн має властивість тонізувати і знімати втому, позбавляти головного болю.

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Водночас кофеїном не слід зловживати. "Безпечним вважається споживання до 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно три-чотири чашки кави або чотири-шість чашок чаю", – поділилися лікарі. Європейськими дослідниками було встановлено, що регулярне вживання від 3 до 5 чашок кави на день на 27% знижує ризик старечого слабоумства. Вчені з'ясували, що кавова кислота знижує скупчення шкідливих білків, що утворюють бета-амілоїдні бляшки в мозку, які поступово знищують пам'ять. Також ця кислота скорочує смертність нервових клітин, зберігаючи в мозку достатній рівень нейротрансмітерів.

Лікарі також додали, що вагітним жінкам не варто вживати каву в кількості понад однієї чашки на день. Головний ризик перевищення цієї дози полягає у підвищеній активності плода, пояснили фахівці.

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