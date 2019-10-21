Лікарі розповіли, кому особливо корисно їсти ананас

Ананасовий сік дуже корисний для здоров'я. А для чоловіків сік ананаса має тільки позитивний вплив.

Цей сік нормалізує функції серцево-судинної системи. Велика кількість калію знижує рівень холестерину в організмі, зміцнює стінки судин, очищає їх.

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Сік ананасу рекомендують пити для профілактики таких захворювань:

гіпертонія

інфаркт

інсульт

атеросклероз

ішемічна хвороба серця

аритмія

Ананасовий сік має протизапальну дію. Лікарі рекомендують вживати продукт при будь-яких запаленнях кісток скелета. Також, його корисно пити чоловікам, які страждають від остеохондрозу, артрозу. Корисні речовини, що входять до складу напою, позитивно впливають і на функції чоловічої репродуктивної системи. При регулярному споживанні соку підвищується рівень лібідо, посилюється потенція.

Користь ананасу

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