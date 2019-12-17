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Лікарі розповіли, кому доведеться відмовитися від помідорів і картоплі

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Зелену картоплю категорично не можна їсти - фото 1
Зелену картоплю категорично не можна їсти

Пасльонові, до яких належать картопля, помідори, баклажани та перець, можуть нашкодити людям з аутоімунними захворюваннями, зокрема тим, хто страждає на гіпотиреоз. Розповідаємо, кому ще доведеться відмовитися від цих популярних серед українців продуктів.

Лікарі рекомендують відмовитися від вживання тієї ж картоплі та помідорів певній групі людей.

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Вживаючи пасльонові овочі, люди з гіпотиреозом ризикують отримати речовини, що стимулюють процеси запалення у кишківнику. Наприклад, такою речовиною може виявитися соланін, компонент рослин, який виробляється ними для захисту від комах. В організмі соланін провокує розлади й ​​алергічні реакції.

Крім цього, в картоплі, помідорах та інших пасльонових містяться лектини – білкові сполуки, що викликають запалення стінок кишківника та підвищують ризик їх виразки.

Деякі продукти можуть стати причиною появи проблем зі шлунком - фото 374623
Деякі продукти можуть стати причиною появи проблем зі шлунком

У свою чергу, інший експерт, дієтолог і нутриціолог констатував, що негативний вплив на організм можуть мати тільки нестиглі плоди, оскільки у них міститься більше соланіну. При регулярному споживанні в їжу нестиглих пасльонових можна постраждати від погіршення роботи нервової системи, заявив фахівець.

Експерти рекомендують відмовлятися від вживання в їжу картоплі з зеленуватим бочком без спроб якось її врятувати і з обережністю їсти страви з баклажанів людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і схильність до діареї. Їм краще вживати цей овоч без шкірки.

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Джерело: Medikforum
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