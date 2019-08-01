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Лікарі розповіли, коли найкраще чистити зуби

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Не забувайте чистити зуби двічі на день - фото 1
Не забувайте чистити зуби двічі на день

Усі ми звикли до рекомендації, що зуби потрібно чистити двічі на день по дві хвилини. Здавалося б, надзвичайно просте та легке у виконанні правило, але дотримуються його не всі. Нещодавно фахівці назвали оптимальний час, коли потрібно приділити максимум уваги здоров'ю ротової порожнини.

Лікарі вважають, що найефективнішою з точки зору гігієни ротової порожнини є саме вечірня чистка зубів.

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Фахівці підкреслили, що вночі слина, яка містить антимікробні компоненти, виділяється лише у невеликих кількостях – у результаті бактерії, які проживають у роті та сприяють розвитку карієсу, отримують хорошу можливість для своєї активізації.

Зуби обов'язково потрібно чистити у вечірній час – це допоможе видалити наліт і захистити від карієсу, – підкреслив експерт.

Зуби однозначно треба чистити ввечері - фото 345126
Зуби однозначно треба чистити ввечері

Крім того, він розповів, коли ж бажано чистити зуби зранку: до їди чи після? На думку фахівця, чистку зубів бажано проводити після сну натще до прийняття їжі. Він підкреслив, що "вранці необхідно швидше знищити бактерії, які встигли утворитися за ніч, а не поснідати ними".

Що стосується необхідності чистити зуби вдень, то фахівець переконаний: протягом дня чистити зуби не обов'язково. Тим паче, що зловживання цією процедурою може негативно вплинути на зубну емаль. Якщо хочете освіжити подих – скористайтесь ополіскувачем.

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Джерело: Medikforum
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