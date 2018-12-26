Лікарі розповіли, чому не варто викидати шкірки від апельсинів

Більшість людей при вживанні апельсинів знімають і викидають шкірку. Однак існують кілька причин для того, щоб залишити її для власного здоров'я.

Апельсинові кірки містять різновид поліметоксіфлавонів під назвою нобілетін, який зменшує ризик розвитку хвороб серця, запалень і знижує показник "поганого" холестерину в організмі.

І ще: Фахівці розповіли, як правильно їсти часник, щоб не нашкодити організму

Дуже корисна апельсинова кірка для гігієни порожнини рота. Для цього потрібно час до часу її пережовувати. Більш того, це не тільки вбиває мікроби, а й освіжає подих. Також апельсинова шкірка видаляє жовті плями на зубах.

Не викидайте шкірки від апельсина / anews

У це складно повірити, але апельсинова кірка може лікувати рак. Точніше, ми можемо зменшити ризик пухлин завдяки активному вживанню апельсинової шкірки, яка особливо ефективна проти пухлин кишківника. Адже вона пов'язує токсичні хімічні речовини, присутні в їжі, тим самим зменшуючи їх вплив на слизову оболонку кишківника.

За допомогою апельсинових кірок можна зменшити вагу. Їх специфічний гіркуватий присмак і низька калорійність, а також утримання великої кількості волокон допомагають утримувати струнку фігуру. Вплив апельсинової шкірки в справі профілактики ожиріння доведено науково.

Нарешті, апельсинова кірка покращує функціонування легень, прочищаючи ці органи та видаляючи різного роду закупорки. Річ у тім, що в шкірці міститься гістамін, антиоксиданти та інші компоненти, які допомагають позбавлятися від ускладнень респіраторної системи на кшталт бронхіту, грипу, застуди навіть раку легенів.

Читайте також: Ці п'ять продуктів можуть замінити сіль