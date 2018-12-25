Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Фахівці розповіли, як правильно їсти часник, щоб не нашкодити організму

  • 44
Часник надзвичайно корисний для здоров'я - фото 1
Часник надзвичайно корисний для здоров'я / Cooking Light

Часник – звичний гість на нашій кухні. Він входить до складу великої кількості страв, які ми готуємо майже щодня.

Ми звикли вважати часник спецією, але насправді це овоч і ставиться до нього варто належно, як і до його найближчого родича – цибулі.

І ще: Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок

Ми знаємо часник завдяки його неповторному гострого аромату. Але мало хто в курсі, що це ще й чудовий тонізуючий засіб, який дуже корисний для здоров'я.

А як ми знаємо, саме аромат і смак їжі "готують" шлунок до процесу травлення.

Ось чому харчові добавки не так ефективні, як корисні речовини, які містяться безпосередньо в їжі. Якщо ми просто приймемо капсулу з екстрактом часнику, то ми повністю обійдемо перший етап травлення. Адже наша ротова порожнина і не подумає виділяти необхідну кількість слини заради якоїсь капсули.

Часнику потрібно дати настоятися - фото 297474
Часнику потрібно дати настоятися / Healthline

Чим же так корисний часник?

Часник – багате джерело сполук сірки, які не тільки надають йому їдкий запах і смак, але і дуже корисні для здоров'я.

Зокрема, ці сполуки використовують для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, раку і різних запальних процесів.

Для того, щоб часник проявив свої корисні властивості його необхідно подрібнити. Тільки в такому вигляді зі сполук під назвою алліцин виробиться необхідна сульфенова кислота.

Дослідження показують, що часник ефективний при понад 150 різних захворюваннях!

Отже, часник:

  • Зміцнює серцево-судинну систему. Покращує кровообіг, зменшує ризик виникнення тромбів і знижує кров'яний тиск.
  • Володіє антизапальними властивостями. Зокрема, зменшує ризик остеоартриту.
  • Зміцнює імунну систему. Володіє протибактеріальними, протигрибковими, противірусними та протипаразитарними властивостями.
  • Бореться з раком. Корисний для мозку, легенів, молочних залоз, шлунка і підшлункової залози.
Також не варто перетримувати часник - фото 297475
Також не варто перетримувати часник / Dr. Taylor Wallace

Як же правильно вживати часник?

Головний секрет, щоб часник зберіг свої корисні властивості, його не можна довго варити або смажити.
Часник слід подрібнити і дати йому постояти близько 5-10 хвилин при кімнатній температурі. За цей час відбудеться хімічна реакція, що дозволить часнику виділить алліцин.

Якщо ви просто кинете подрібнений часник у каструлю або на сковороду, що не почекавши, то необхідний процес не запуститься.

Після того, як алліцин виділився, ви можете відварити або підсмажити часник на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин. При такій термічній обробці часник не втратить своїх корисних властивостей. Але найкраще їсти часник сирим.

Як швидко часник втрачає свої корисні властивості, якщо його варити або смажити?

  • 5-15 хвилин – мінімальна втрата корисних властивостей;
  • 15-30 хвилин – середня втрата;
  • 45+ хвилин – повна втрата.

Читайте також: Лікарі назвали продукти, які знижають чоловіче лібідо

Джерело: Med2
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 774
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 5420
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • Вчора, 12:13
  • 452
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука