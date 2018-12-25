Фахівці розповіли, як правильно їсти часник, щоб не нашкодити організму

Часник – звичний гість на нашій кухні. Він входить до складу великої кількості страв, які ми готуємо майже щодня.

Ми звикли вважати часник спецією, але насправді це овоч і ставиться до нього варто належно, як і до його найближчого родича – цибулі.

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Ми знаємо часник завдяки його неповторному гострого аромату. Але мало хто в курсі, що це ще й чудовий тонізуючий засіб, який дуже корисний для здоров'я.

А як ми знаємо, саме аромат і смак їжі "готують" шлунок до процесу травлення.

Ось чому харчові добавки не так ефективні, як корисні речовини, які містяться безпосередньо в їжі. Якщо ми просто приймемо капсулу з екстрактом часнику, то ми повністю обійдемо перший етап травлення. Адже наша ротова порожнина і не подумає виділяти необхідну кількість слини заради якоїсь капсули.

Часнику потрібно дати настоятися / Healthline

Чим же так корисний часник?

Часник – багате джерело сполук сірки, які не тільки надають йому їдкий запах і смак, але і дуже корисні для здоров'я.

Зокрема, ці сполуки використовують для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, раку і різних запальних процесів.

Для того, щоб часник проявив свої корисні властивості його необхідно подрібнити. Тільки в такому вигляді зі сполук під назвою алліцин виробиться необхідна сульфенова кислота.

Дослідження показують, що часник ефективний при понад 150 різних захворюваннях!

Отже, часник:

Зміцнює серцево-судинну систему. Покращує кровообіг, зменшує ризик виникнення тромбів і знижує кров'яний тиск.

Володіє антизапальними властивостями. Зокрема, зменшує ризик остеоартриту.

Зміцнює імунну систему. Володіє протибактеріальними, протигрибковими, противірусними та протипаразитарними властивостями.

Бореться з раком. Корисний для мозку, легенів, молочних залоз, шлунка і підшлункової залози.

Також не варто перетримувати часник / Dr. Taylor Wallace

Як же правильно вживати часник?

Головний секрет, щоб часник зберіг свої корисні властивості, його не можна довго варити або смажити.

Часник слід подрібнити і дати йому постояти близько 5-10 хвилин при кімнатній температурі. За цей час відбудеться хімічна реакція, що дозволить часнику виділить алліцин.

Якщо ви просто кинете подрібнений часник у каструлю або на сковороду, що не почекавши, то необхідний процес не запуститься.

Після того, як алліцин виділився, ви можете відварити або підсмажити часник на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин. При такій термічній обробці часник не втратить своїх корисних властивостей. Але найкраще їсти часник сирим.

Як швидко часник втрачає свої корисні властивості, якщо його варити або смажити?

5-15 хвилин – мінімальна втрата корисних властивостей;

15-30 хвилин – середня втрата;

45+ хвилин – повна втрата.

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