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Лікарі розповіли, чому не можна терпіти головний біль
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Майже половина всіх людей відчуває головний біль хоча б раз на рік. Більшість головних болів не є небезпечними, але вони заважають вашій роботі і порушують ваше життя. Лікарі розповіли, чому не варто ігнорувати головний біль.
Існує два основних типи головного болю – головний біль напруги і мігрень. Головні болі напруги часто характеризуються тупим болем, який може тривати годинами – вони виникають в будь-якому місці від передньої частини голови до потилиці. Інші люди відчувають гострий пульсуючий біль в голові.
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Близько 20% всіх головних болів – мігрень. Це сильні головні болі, які можуть тривати до двох днів. Попереджувальні ознаки, такі як нудота, блювання та бачення спалахів світла, іноді виникають незадовго до нападу мігрені. Мігрені часто передаються нам від батьків, бабусь і дідусів.
Усі головні болі – це розлад нервової системи. Хоча точні причини головного болю не ясні, більшість з них викликані розширенням кровоносних судин у поєднанні з хімічними речовинами, які вивільняються навколо них. Нерви посилають больові сигнали в ваш мозок.
Є багато факторів, які можуть призвести до головного болю. Ось деякі з них:
- недостатньо сну
- недостатньо води
- стрес
- перегляд телевізора або перебування за комп'ютером протягом тривалого часу
- куріння
- алкоголь
- кава та чай
Іноді головні болі можуть бути викликані травмами й інфекціями. Емоційні чинники, такі як депресія, печаль, страх чогось також можуть призвести до головного болю.
Знеболювальні й інші препарати часто використовуються для боротьби з головним болем. Багато людей приймають ліки, коли у них болить голова. Лікарі також радять пацієнтам розслабитися, коли у них болить голова. У деяких випадках зміна дієти може привести до полегшення або ослаблення головного болю.
Також допоможе регулярне заняття спортом і перебувати на свіжому повітрі.
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