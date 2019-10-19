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Лікарі розповіли, чому може сіпатися око

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Не ігноруйте сигнали, які подає організм - фото 1
Не ігноруйте сигнали, які подає організм

Фахівці розповіли, чому починає сіпатися око, а також повідомили, на що цей синдром вказує. За їх словами, у першу чергу мова йде про порушення нервової системи.

Нерідко люди стикаються з явищем, при якому відбувається мимовільне скорочення кругових м'язів очей, що має назву міокімія. Тим, у кого вона проявляється, не завжди відомо, чому це відбувається.

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Відомо, його основною причиною є порушення нервової системи, але при наявності симптому людина не обов'язково повинна бути напруженою або нервовою. Цей процес може відбуватися і в спокійному стані. Крім того, це фізіологічне порушення може вказувати і на розвиток хвороб іншого характеру, наприклад, Паркінсона і Лу Герінга. Крім цього, сіпання очей нерідко – наслідок інфекційного захворювання. Часто це може кон'юнктивіт і затяжний грип.

Виснаження може стати причиною того, що у вас сіпатимуться очі - фото 362572
Виснаження може стати причиною того, що у вас сіпатимуться очі

Неправильне харчування також може проявитися в такому вигляді. Фахівці рекомендують не допускати авітамінозу, адже дефіцит мікроелементів призводить до нервових захворювань.

Ще одна причина, яка в сучасному світі стає все більш поширеною, – це тривале перебування перед екраном комп'ютера або іншого гаджета. Щоб знизити ризики, потрібно скоротити час використання девайсів або захищати зір спеціальними окулярами і лінзами.

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Джерело: Med2
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