Лікарі розповіли, чим корисні фініки взимку

Фініки – корисний продукт, який містить в собі велику кількість корисних мікроелементів і вітамінів. Чому ж його варто їсти особливо взимку?

На думку лікарів, ці плоди є гарною заміною шкідливим солодощам.

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Експерти стверджують, що фініки – найкраща їжа для шлунка, вони дуже корисні при розладах шлунково-кишкового тракту і для профілактики хвороб шлунково-кишкового тракту. В цих плодах багато калію, який здатний нормалізувати роботу серцевого м'яза і позбутися бляшок в судинах.

Фініки мають вітамін A, у зв'язку з чим корисніші для зору, ніж морква. Продукт також варто вважати чудовим перекусом, тому що при його поїданні людина відчуває бадьорість і приплив нових сил. Медики радять вибирати зморшкуваті, темні фініки з кісточкою. Вони мають бути м'якими з матовою поверхнею. Нерідко ці ягоди використовують для створення масок для шкіри і поліпшення якості волосся.

Користь фініків

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