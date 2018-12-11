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Цей смачний фрукт продовжує молодість

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Манго уповільнює старість - фото 1
Манго уповільнює старість

Науковці виявили фрукт, який здатен захистити від ознак передчасного старіння.

Учені з Корейського інституту східної медицини дійшли до висновку, що наявність манго у раціоні допомагає шкірі захиститись від появи зморшок. Тому медики рекомендують регулярно вживати цей фрукт всім, кому більше як 30 років.

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Річ у тому, що смаколик береже клітини шкіри від зменшення кількості колагену, який і впливає на пружність шкіри. Одна з провідних авторів дослідження Вів'єн Фам пояснює, що всього 2 манго щодня дозволять виглядати значно молодше.

Доведено, що жінки, які упродовж трьох тижнів щодня їли манго, виявили покращення пружності та еластичності шкіри, а також зменшення зневоднення. Учені також відзначають, що манго допомагає при розладах нервової системи, адже мають заспокійливий ефект.

Манго уповільнює старість - фото 294527
Манго уповільнює старість

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Джерело: zdorovia.com.ua
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