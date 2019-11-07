Лікарі пояснили, як кава впливає на шлунок

Безліч людей не уявляють свій день без горняти гарячої кави. Вже не один рік точаться суперечки про те, чи корисна вона чи ні. Однак, медики заявляють: позитивний вплив кави на кишківник безумовний.

Регулярне вживання кави пов'язане з більш здоровим складом мікробіома кишківника, що призводить до зниження ризику появи багатьох захворювань.

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У новому дослідженні, яке провели фахівці, брали участь 34 людини, які пройшли скринінгову колоноскопію. Всього було взято 97 біопсій слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів. Поширеність різних бактерій порівнювали у людей з високим і низьким рівнем споживання кофеїну. Відомості про свою дієту добровольці вказували за допомогою опитувальника. З'ясувалося, що різноманітність мікробіома на рівні типів бактерій в залежності від споживання кофеїну не надто відрізнялася, проте кількість певних бактерій варіювалася доволі сильно.

Так, саме у любителів кави виявилося більше протизапальних бактерій, таких як Faecalibacterium і Roseburia, а от шкідливих Erysipelatoclostridium було менше.

Корисна кава

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