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Лікарі пояснили, як кава впливає на шлунок

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Кава - фото 1
Кава / bustle

Безліч людей не уявляють свій день без горняти гарячої кави. Вже не один рік точаться суперечки про те, чи корисна вона чи ні. Однак, медики заявляють: позитивний вплив кави на кишківник безумовний.

Регулярне вживання кави пов'язане з більш здоровим складом мікробіома кишківника, що призводить до зниження ризику появи багатьох захворювань.

І ще: 5 ознак того, що кава не приносить вам користі

У новому дослідженні, яке провели фахівці, брали участь 34 людини, які пройшли скринінгову колоноскопію. Всього було взято 97 біопсій слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів. Поширеність різних бактерій порівнювали у людей з високим і низьким рівнем споживання кофеїну. Відомості про свою дієту добровольці вказували за допомогою опитувальника. З'ясувалося, що різноманітність мікробіома на рівні типів бактерій в залежності від споживання кофеїну не надто відрізнялася, проте кількість певних бактерій варіювалася доволі сильно.

Так, саме у любителів кави виявилося більше протизапальних бактерій, таких як Faecalibacterium і Roseburia, а от шкідливих Erysipelatoclostridium було менше.

Корисна кава - фото 366731
Корисна кава

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Джерело: bustle
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