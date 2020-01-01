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Новий рік 2020 Різдво

Лікарі пояснили, у чому користь томатного соку

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Сік - фото 1
Сік / versiya

Експерти радять включити томатний сік у свій раціон харчування, адже сік вміє боротися з багатьма хворобами.

В томатному соку є практично всі вітаміни, а точніше груп А і В, С, Е, РР. Крім того, в ньому міститься чимало важливих для здоров'я людини мікроелементів. Саме тому багатьом пацієнтам з різними захворюваннями лікарі радять вживати томатний сік.

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Треба зауважити, що помідори в цілому – дуже корисна річ для боротьби з раковими захворюваннями шлунка. Тому для профілактики вживати томатний сік не буде зайвим. Але тільки в помірній кількості.

Багато хто солить томатний сік, щоб надати йому смак. Але цього робити не варто, оскільки сіль значно прискорює виведення речовин з організму, якщо ми потім п'ємо воду. Інакше кажучи, ніякої особливої ​​користі від такого напою не буде.

Лікарі пояснили, у чому користь томатного соку - фото 377570

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Джерело: versiya
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