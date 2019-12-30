Ці крупи не дуже-то й корисні для організму

На думку фахівців, гречка і ячмінь є найкориснішими крупами у магазинах, тоді як манка і рис можуть швидше нашкодити.

Дієтологи розповіли про корисні і шкідливі крупи, що продають в магазинах. Зараз популярність круп помітно зростає, проте фахівці зауважили, що серед круп є дуже корисні, а є і такі, від яких збільшуються вага і ймовірність захворювання на цукровий діабет.

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Найкращими варіантами є вівсянка (що вимагає варіння) і гречка. Гречка містить багато білка (понад 12 відсотків) і відрізняється найвищим рівнем заліза серед круп. Крім того, гречка дає організму вітамін Р, важливий для капілярів, а також антиоксидант кверцетин.

Ячмінна крупа третя за ступенем корисності. У ній міститься 10 відсотків клітковини і до 66 відсотків складних вуглеводів, які повільно засвоюються, не допускаючи різких стрибків рівня цукру в крові. У свою чергу, манка і білий рис, за словами експертів, можуть бути доречні в раціоні лише при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. У цих крупах дуже мало вітамінів і мінеральних речовин.

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