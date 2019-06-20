Лікарі пояснили, що означає сухість шкіри

Багато з тих, хто має сухість шкіри, знають, що вона здатна доставляти масу проблем. Читайте далі, щоб дізнатися, що приховано за цими симптомами.

Стягування, дрібнопориста структура, подразнення, тьмяний колір, лущення та свербіж – ці дискомфортні відчуття здатні засмучувати й змушувати замислюватися над пошуком шляхів боротьби з ними. Крім цього, суха шкіра більше схильна до утворення зморшок і швидше старіє.

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Всі ці прояви сухості шкіри, говорять про перебудову внутрішніх процесів, нестачу вітамінів і мікроелементів, наявності грибкової мікрофлори.

Багато хто, при прояві даних симптомів починає переживати, але не завжди варто засмучуватися. У людини досить часто, особливо при тривалому голодуванні, виявляються такі реакції, які змушують грибкові колонії рятуватися втечею. Це означає, що гриби завжди прагнуть в кисле середовище, а при правильному харчуванні організм переходять в стадію відновлення лужного середовища, тому патогенним організмам стає погано всередині, і вони намагаються шукати комфортні ореоли.

Як відомо з реклами шампунів, рН шкіри кислий, приблизно 5.5, що значно нижче рН крові, який 7.4, тому деякі колонії виповзають на поверхню рук і інших частин тіла.

Якщо вас мучить сухість шкіри, то основні внутрішні причини такі:

зневоднення (недостатнє споживання води, порушення травлення, висока температура тощо)

гормональні збої (цукровий діабет, гіпотиреоз, період менопаузи тощо)

порушення обміну речовин

часті стреси

тривале приймання антибіотиків

гіповітаміноз (особливо А та Е)

грибкові інфекції, які призводять до алергії, псоріазу, екземи та інших проявів

нераціональне харчування і виснажливі, білкові дієти

шкідливі звички

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