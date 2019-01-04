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Лікарі пояснили, кому не варто їсти квашену капусту

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Квашена капуста – це дійсно джерело вітамінів - фото 1
Квашена капуста – це дійсно джерело вітамінів / Mom Story

Вживання квашеної капусти здатне не тільки приносити користь, але і погіршувати самопочуття.

За словами лікарів, квашена капуста – це дійсно джерело вітамінів. Але крім них в цьому продукті міститься також сіль, причому у великій кількості. Тому, при підвищеній чутливості організму до солі, вживання квашеної капусти може стати причиною появи набряків.

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Крім того, у квашеній капусті є оцтова кислота, і людям, страждаючим гастритом, вона може доставити купу неприємностей: спровокувати сильні болі в шлунку. Не варто забувати і про те, що капуста, і свіжа, і квашена, активізує виведення з організму йоду, і при будь-яких проблемах з щитовидною залозою вживати її категорично не можна.

Медики відзначили особливу небезпеку свіжої квашеної капусти – продукту після другого або третього дня засолювання. У такій капусті розвиваються хвороботворні бактерії, і її поїдання може призвести до ураження підшлункової залози.

Лікарі пояснили, кому не варто їсти квашену капусту - фото 299065
Лікарі пояснили, кому не варто їсти квашену капусту

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