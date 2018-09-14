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Лікарі пояснили, чому необхідно регулярно їсти хурму

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Хурма містить в собі різні антиоксиданти - фото 1
Хурма містить в собі різні антиоксиданти / calorizator

П'ять причин, чому необхідно їсти хурму.

Тропічну ягоду хурму необхідно періодично вживати, адже вона має цілющі властивості.

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1. У складі хурми є велика кількість калію, магнію, фосфору і заліза, які позитивно впливають практично на всі системи організму людини.

2. Тропічна ягода у два рази більше містить у собі корисних мікроелементів, ніж яблука. Виходячи з цього, хурма є чудовим продуктом, якому не складе труднощів нормалізувати роботу кишечника.

3. Хурма містить в собі різні антиоксиданти, які підтримують в постійному тонусі нашу шкіру, захищаючи її від передчасної появи зморшок.

П'ять причин, чому необхідно їсти хурму - фото 275719
П'ять причин, чому необхідно їсти хурму

4. У цій ягоді є велика група вітамінів, які знижують крихкість судин в організмі, загартовують імунітет людини. Також в складі ягоди є вітамін А, який допомагає при боротьбі з раковою пухлиною.

5. Ця ягода підтримує в нормі серцево-судинну систему людини. Однак, фахівці не радять зловживати хурмою, бо денна норма її становить одну ягоду.

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Джерело: calorizator
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