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Чому обов'язково їсти волоські горіхи

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Чому потрібно регулярно їсти горіхи - фото 1
Чому потрібно регулярно їсти горіхи

Учені пояснили, чому не варто нехтувати волоськими горіхами у раціоні. Це повинен знати кожен!

Американські науковці дійшли до висновку, що горіхи обов'язково потрібно вживати регулярно, щоб захиститись від захворювань серця та недоумства у старості. Експерти з Університету Луїзіани виявили, що волоські горіхи здатні зміцнити здоров'я, адже підіймають рівень протизапальних бактерій у кишківнику.

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Це підтвердив експеримент на лабораторних мишах. Річ у тому, що саме ці бактерії мають протизапальні властивості, а також вдосталь жирних кислот Омега-3, білків та корисних волокон. Тому достатньо регулярно їсти горіхи, щоб побачити результат.

"Навіть невелика їх кількість підвищує рівень протизапальних бактерій. Наша кишкова флора пов'язана з багатьма аспектами здоров'я, включаючи старіння, артрит, депресії, злоякісні пухлини та хвороби серця", – пояснюють учені.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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