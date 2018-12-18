Чому обов'язково їсти волоські горіхи

Учені пояснили, чому не варто нехтувати волоськими горіхами у раціоні. Це повинен знати кожен!

Американські науковці дійшли до висновку, що горіхи обов'язково потрібно вживати регулярно, щоб захиститись від захворювань серця та недоумства у старості. Експерти з Університету Луїзіани виявили, що волоські горіхи здатні зміцнити здоров'я, адже підіймають рівень протизапальних бактерій у кишківнику.

І ще: Дієтологи розповіли, як їсти макарони і не набирати зайвого

Це підтвердив експеримент на лабораторних мишах. Річ у тому, що саме ці бактерії мають протизапальні властивості, а також вдосталь жирних кислот Омега-3, білків та корисних волокон. Тому достатньо регулярно їсти горіхи, щоб побачити результат.

"Навіть невелика їх кількість підвищує рівень протизапальних бактерій. Наша кишкова флора пов'язана з багатьма аспектами здоров'я, включаючи старіння, артрит, депресії, злоякісні пухлини та хвороби серця", – пояснюють учені.

Читайте також: Фахівці назвали продукти, які варто їсти після тренувань