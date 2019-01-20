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Лікарі пояснили, чому дрімати – шкідливо

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Вчені обстежили 3974 людей - фото 1
Вчені обстежили 3974 людей / Inc.

Вчені заявили про те, що короткий і неглибокий сон підвищує ризик розвитку атеросклерозу.

Атеросклероз – це захворювання, що вражає великі судини, при якому відбувається відкладення холестерину і утворення атеросклеротичної бляшки, що звужує просвіт судини і провокує ішемічну хворобу серця.

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У новому дослідженні вчені обстежили 3974 людей (більша частина – чоловіки), що не страждали серцево-судинними захворюваннями. З'ясувавши за допомогою спеціальної апаратури, скільки зазвичай спали ці люди, фахівці розділили їх на групи: до першої увійшли ті, хто спав менше 6 годин, в другу – від 6 до 7 годин, в третю – від 7 до 8 годин, в четверту – більше 8 годин.

Вчені провели розрахунки ризиків порушень в роботі серцево-судинної системи. Виявилося, що короткий сон веде до розвитку атеросклерозу. Експерти відзначають, що це перше дослідження, яке підтвердило зв'язок короткого сну не тільки з роботою серця, а й з ймовірністю появи атеросклерозу у всьому організмі.

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Джерело: healthline
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