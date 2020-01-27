Лікарі попросили чоловіків не мастурбувати цим незвичайним способом

Британські лікарі попросили чоловіків не займатися онанізмом, використовуючи бананову шкірку. Дізнайтеся, чим це може загрожувати здоров'ю.

Зробили лікарі попередження після того, як на Reddit і форумі JackInWorld набрали популярність тренди чоловіків, яким подобається така форма сексуального дозвілля. Вони стверджують, що шкірка банана містить прекрасну "натуральну змазку" і "відмінно імітує оральний секс".

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Урок секс-просвіти влаштували лікарі приватної британської клініки. Вони попередили, що експеримент з бананом може закінчитися для чоловіка висипом або інфекційною хворобою. Особливо – для чоловіка з алергією на банани або латекс.

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