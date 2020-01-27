Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Лікарі попросили чоловіків не мастурбувати цим незвичайним способом

  • 52
Лікарі попросили чоловіків не мастурбувати цим незвичайним способом - фото 1

Британські лікарі попросили чоловіків не займатися онанізмом, використовуючи бананову шкірку. Дізнайтеся, чим це може загрожувати здоров'ю.

Зробили лікарі попередження після того, як на Reddit і форумі JackInWorld набрали популярність тренди чоловіків, яким подобається така форма сексуального дозвілля. Вони стверджують, що шкірка банана містить прекрасну "натуральну змазку" і "відмінно імітує оральний секс".

І ще: Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця

Урок секс-просвіти влаштували лікарі приватної британської клініки. Вони попередили, що експеримент з бананом може закінчитися для чоловіка висипом або інфекційною хворобою. Особливо – для чоловіка з алергією на банани або латекс.

Лікарі попросили чоловіків не мастурбувати цим незвичайним способом - фото 382418

Читайте також: 4 секретні способи довести її до оргазму

Джерело: nypost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1061
Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
  • 24 cічня, 09:14
  • 695
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2047480
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс