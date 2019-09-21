Лікарі підказали, як правильно їсти вівсянку

Фахівці радять ретельно вибирати вівсяну крупу, уникаючи продукції в пакетиках. І ось чому.

Вівсянка дуже корисна, вона нормалізує роботу кишечника, знижує рівень цукру і холестерину в крові, містить вітамін Е, мінерали. Але водночас в ній мало білка і тому відразу після пробудження її краще не їсти.

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За словами фахівців, після сну в першу чергу корисно з'їдати білок. Вівсянку можна з'їсти як другий сніданок, або мікшувати її з білковою стравою, наприклад, омлетом, шматком сиру. Також вівсянку корисно вживати з важливими для організму жирами, до неї можна додавати лляну олію або горіхи. Без жирів засвоєння вітаміну Е, що міститься в вівсяній крупі буде для організму проблематичним.

У магазинах продають три види цієї каші: цільна крупа, яку варять до 30 хвилин, пластівці з цільної крупи, які готують до 15 хвилин, і пропарені пластівці. Дієтологи рекомендують готувати кашу, змішуючи ці види в пропорції 2:2:1. Так в ній будуть і клітковина, і хороший смак, а також приємна текстура. У кашу не варто додавати цукор.

Причини їсти вівсянку

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