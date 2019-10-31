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Лікарі не рекомендують вживати ці види м'яса
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Деякі фахівці в області здорового харчування закликають скоротити кількість споживаного м'яса. Експерти наполягають на тому, що певні види цього продукту можуть становити небезпеку для здоров'я. Розповідаємо, що ж з ним не так, і від чого слід відмовитися.
Фізіотерапевти стверджують, що навіть м'ясо "найвищих" сортів може бути шкідливим і небезпечним для організму, якщо воно продається у вакуумній упаковці. Такий висновок експерти зробили через вміст у такому м'ясі консервантів.
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Найбільший вплив на наявність і концентрацію шкідливих консервантів в упаковці має час. Тобто чим далі розташована країна, в якій виробляється продукт, тим більшою є небезпека накопичення небезпечних речовин. Крім того, деякі сорти м'яса частенько піддаються перезаморожуванню в дорозі.
Експерти звернули увагу на те, що найбільшу проблему для засвоєння організмом несе баранина та качине м'ясо. Але якщо ці види м'яса приготувати на пару, то можна знизити навантаження на шлунок.
Копчене м'ясо та шашлик також віднесли до небезпечної групи, оскільки в цих продуктах присутня висока жирність. Під час приготування таке м'ясо піддається насиченню канцерогенними речовинами з диму, що небезпечно для здоров'я.
Також слід з обережністю ставитися до м'ясних страв, приготовлених у неперевірених закладах. Є ймовірність отруєння, яке може мати низку негативних наслідків.
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