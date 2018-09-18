Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Лікарі не рекомендують пити воду з пластику

  • 16
Раніше бісфенол-А активно використовували в дитячих іграшках - фото 1
Раніше бісфенол-А активно використовували в дитячих іграшках / mindbodygreen

Навіть найбезпечніший пластик може бути шкідливим для здоров'я.

Наука отримала переконливі докази того, що вироби з пластика небезпечні для здоров'я. Досить часто вони містять хімічний елемент під назвою бісфенол-А, який є порушником гормональної системи. Доведено, що через вплив бісфенолу-А у людей можуть виникати проблеми з фертильністю, у них також виростає ризик пухлин.

І ще: П'ять вагомих причин щодня їсти чорний шоколад

Раніше бісфенол-А активно використовували в дитячих іграшках, медичних приладах і упаковках для продуктів харчування. Після отримання нових даних цей інгредієнт стали масово виключати з виробничого ланцюжка.

Патриція Хант з американського Case Western Reserve University стверджує, що споживачі повинні керуватися одним правилом: не має ніякого значення, які саме хімікати вказані на упаковці. Будь-які пластикові продукти, що мають ознаки фізичних пошкоджень або просто старі самі по собі не можуть вважатися безпечними. Бісфенол може виділятися в їжу або воду, після чого проникати в організм і негативно впливати на наше здоров'я.

Читайте також: Простий спосіб запам'ятати потрібну інформацію

Джерело: mindbodygreen
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
  • 12:01, 17 вересня
  • 413
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 381
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 526448
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я