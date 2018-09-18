Лікарі не рекомендують пити воду з пластику

Навіть найбезпечніший пластик може бути шкідливим для здоров'я.

Наука отримала переконливі докази того, що вироби з пластика небезпечні для здоров'я. Досить часто вони містять хімічний елемент під назвою бісфенол-А, який є порушником гормональної системи. Доведено, що через вплив бісфенолу-А у людей можуть виникати проблеми з фертильністю, у них також виростає ризик пухлин.

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Раніше бісфенол-А активно використовували в дитячих іграшках, медичних приладах і упаковках для продуктів харчування. Після отримання нових даних цей інгредієнт стали масово виключати з виробничого ланцюжка.

Патриція Хант з американського Case Western Reserve University стверджує, що споживачі повинні керуватися одним правилом: не має ніякого значення, які саме хімікати вказані на упаковці. Будь-які пластикові продукти, що мають ознаки фізичних пошкоджень або просто старі самі по собі не можуть вважатися безпечними. Бісфенол може виділятися в їжу або воду, після чого проникати в організм і негативно впливати на наше здоров'я.

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