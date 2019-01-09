Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я

Дієтологи впевнені, глінтвейн можна вживати як ліки для того, щоб зігрітися.

Глінтвейн – гарячий напій, який готують з червоного або білого вина з додаванням прянощів, цукру, меду, фруктів, ягід і соку.

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"Глінтвейн дійсно можна пити тільки якщо зовсім трохи, якщо ви дійсно на морозі замерзли, як ліки, а не як алкогольний продукт у великій кількості", – зазначають лікарі.

За словами наркологів, завжди слід пам'ятати про те, що нагрівання алкоголю збільшує його всмоктуваність в кров. Якщо пити глінтвейн не як ліки, а просто як приємний напій, це може привести до "алкогольному удару по голові". Також глінтвейн, за словами лікарів, несумісний з іншими видами спиртного, що пов'язано з різною переносимість алкоголю у людей. Як пояснюють фахівці, "у деяких людей переробка алкоголю організмом займає три дні, у декого – до трьох тижнів".

Помірне вживання глінтвейну активізує кровообіг. Корисні речовини вбивають хвороботворні бактерії, допомагають відновити нормальну діяльність уражених застудою дихальних шляхів.

Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я

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