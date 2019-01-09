Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я

  • 9
Помірне вживання глінтвейну активізує кровообіг - фото 1
Помірне вживання глінтвейну активізує кровообіг / OZ.by

Дієтологи впевнені, глінтвейн можна вживати як ліки для того, щоб зігрітися.

Глінтвейн – гарячий напій, який готують з червоного або білого вина з додаванням прянощів, цукру, меду, фруктів, ягід і соку.

І ще: Науковці дали слушну пораду на весь січень

"Глінтвейн дійсно можна пити тільки якщо зовсім трохи, якщо ви дійсно на морозі замерзли, як ліки, а не як алкогольний продукт у великій кількості", – зазначають лікарі.

За словами наркологів, завжди слід пам'ятати про те, що нагрівання алкоголю збільшує його всмоктуваність в кров. Якщо пити глінтвейн не як ліки, а просто як приємний напій, це може привести до "алкогольному удару по голові". Також глінтвейн, за словами лікарів, несумісний з іншими видами спиртного, що пов'язано з різною переносимість алкоголю у людей. Як пояснюють фахівці, "у деяких людей переробка алкоголю організмом займає три дні, у декого – до трьох тижнів".

Помірне вживання глінтвейну активізує кровообіг. Корисні речовини вбивають хвороботворні бактерії, допомагають відновити нормальну діяльність уражених застудою дихальних шляхів.

Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я - фото 299893
Чи дійсно глінтвейн корисний для здоров'я

Читайте також: 5 методів боротьби з похміллям, перевірених наукою

Джерело: armedia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1854
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198015
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 998338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Алкоголь