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Лікарі назвали найпоширеніші травми, які отримують власники електросамокатів
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Лікарка системи охорони здоров'я Генрі Форда б'є тривогу з приводу росту числа травм, викликаних їздою на електросамокатах, називаючи це наростаючою проблемою громадської охорони здоров'я. Зокрема вона назвала травми, які отримують власники електросамокатів.
Кетлін Яремчук, доктор медичних наук, завідувачка відділення отоларингології – хірургії голови та шиї, каже, що огляд даних за останні три роки показує, що травми, викликані електросамокатами, значно збільшилися, причому багато хто з них пов'язані з травмами голови і шиї.
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З 92,3 тисячі пацієнтів, що потрапили до відділень невідкладної допомоги, 25,5 тисяч або майже 28%, отримали травми голови та шиї, а трохи більше як 10% (9,9 тис.) була потрібна госпіталізація.
Смертність при використанні електросамокатів склала трохи більше як 0,1% (105). Однак жодна зі смертей не була пов'язана безпосередньо з травмами голови і шиї. Найбільш травмованою групою стали люди від 18 до 44 років.
Лікарі зауважили, що власники електросамокатів нехтують правилами безпечної їзди
"Ми сподіваємося, що це дослідження допоможе проінформувати користувачів електросамокатів про ймовірність отримання серйозних травм голови і шиї та запобіжні заходи, які їм слід приймати", – розповідає доктор Яремчук.
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