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Лікарі назвали найпоширеніші помилки під час лікування кашлю

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Є кілька видів кашлю, які ви повинні знати - фото 1
Є кілька видів кашлю, які ви повинні знати

Кашель може надокучати вам не один день. І найгірше в цьому процесі те, що він може лише ускладнюватися, якщо підходити до лікування з неправильної сторони. Лікарі розповіли про найпоширеніші помилки, яких ви допускаєтесь під час лікування.

У кашлю є кілька ступенів (етапів), про які слід пам'ятати.

1. Сухий (непродуктивний). З нього хвороба зазвичай починається. Його навіть так і називають "первісний кашель". Вірус поселяється в організмі, і ви кашляєте від трахеїту. В цей час мокротиння немає, слизу мало, ви кашляєте через подразнення у трахеї і горлі, але кашляти нічим.

Що робити: Пом'якшувати горло, зменшувати подразнення в трахеї, приймати обволікаючі слизову препарати. Завдання – збільшити кількість слизу, яка і допоможе пом'якшувати горло. Потрібні відхаркувальні препарати. Ліки на основі фенспіриду або мікстури на основі трав, наприклад, мати-й-мачухи, подорожника (у перші дні кашлю вони ще можуть допомогти).

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2. Вологий (продуктивний). З'явилася мокрота, потрібно вивести її з легень.

Що робити: Лікар пропише муколітичні препарати. Вони розріджують мокротиння і допомагають йому виходити, звільняючи легені.

3. Глибокий сильний. Бронхіт і пневмонія можуть протікати і без температури. І щоб не довести до запалення легенів, обов'язково сходіть до лікаря, щоб він вас послухав і призначив серйозніші препарати від кашлю і за необхідності антибіотики, адже без них при бронхіті і пневмонії, на жаль, не обійтися.

Не займайтесь самолікуванням - фото 368938
Не займайтесь самолікуванням

ПОМИЛКИ ПРИ ЛІКУВАННІ

1. Пити муколітичні (відхаркувальні засоби), коли мокротиння немає. Такі препарати сухі бронхи просто "розірвуть".

2. Вживати препарати, що зупиняють кашель, коли кашель вологий. Якщо є мокрота, її потрібно обов'язково виводити, а це можна зробити тільки за допомогою кашлю.

3. Робити прогрівання, розтирання в гострий період. Будь-яка фізіотерапія можлива тільки коли хвороба відступила.

Неправильне лікування навіть того кашлю, який лише починається, може привести до розвитку пневмонії, так що будь-які ліки приймайте ТІЛЬКИ за призначенням лікаря, а не вибирайте за етикетками на ліках в аптеці "від сухого кашлю", "від вологого кашлю".

Не зволікайте та не лінуйтесь звернутися до сімейного лікаря, аби не ускладнити свій стан. Бережіть себе!

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Джерело: Med2
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