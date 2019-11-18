Лікарі назвали найпоширеніші помилки під час лікування кашлю

Є кілька видів кашлю, які ви повинні знати

Кашель може надокучати вам не один день. І найгірше в цьому процесі те, що він може лише ускладнюватися, якщо підходити до лікування з неправильної сторони. Лікарі розповіли про найпоширеніші помилки, яких ви допускаєтесь під час лікування.

У кашлю є кілька ступенів (етапів), про які слід пам'ятати.

1. Сухий (непродуктивний). З нього хвороба зазвичай починається. Його навіть так і називають "первісний кашель". Вірус поселяється в організмі, і ви кашляєте від трахеїту. В цей час мокротиння немає, слизу мало, ви кашляєте через подразнення у трахеї і горлі, але кашляти нічим.

Що робити: Пом'якшувати горло, зменшувати подразнення в трахеї, приймати обволікаючі слизову препарати. Завдання – збільшити кількість слизу, яка і допоможе пом'якшувати горло. Потрібні відхаркувальні препарати. Ліки на основі фенспіриду або мікстури на основі трав, наприклад, мати-й-мачухи, подорожника (у перші дні кашлю вони ще можуть допомогти).

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2. Вологий (продуктивний). З'явилася мокрота, потрібно вивести її з легень.

Що робити: Лікар пропише муколітичні препарати. Вони розріджують мокротиння і допомагають йому виходити, звільняючи легені.

3. Глибокий сильний. Бронхіт і пневмонія можуть протікати і без температури. І щоб не довести до запалення легенів, обов'язково сходіть до лікаря, щоб він вас послухав і призначив серйозніші препарати від кашлю і за необхідності антибіотики, адже без них при бронхіті і пневмонії, на жаль, не обійтися.

Не займайтесь самолікуванням

ПОМИЛКИ ПРИ ЛІКУВАННІ

1. Пити муколітичні (відхаркувальні засоби), коли мокротиння немає. Такі препарати сухі бронхи просто "розірвуть".

2. Вживати препарати, що зупиняють кашель, коли кашель вологий. Якщо є мокрота, її потрібно обов'язково виводити, а це можна зробити тільки за допомогою кашлю.

3. Робити прогрівання, розтирання в гострий період. Будь-яка фізіотерапія можлива тільки коли хвороба відступила.

Неправильне лікування навіть того кашлю, який лише починається, може привести до розвитку пневмонії, так що будь-які ліки приймайте ТІЛЬКИ за призначенням лікаря, а не вибирайте за етикетками на ліках в аптеці "від сухого кашлю", "від вологого кашлю".

Не зволікайте та не лінуйтесь звернутися до сімейного лікаря, аби не ускладнити свій стан. Бережіть себе!

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