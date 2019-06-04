Лікарі назвали найнезручнішє літнє взуття

Британський подолог Емма Прайс винесла свій вердикт популярному взуттю, яке вважається обов'язковим на літо.

У сліпонах, за словами подолога, головна проблема полягає в тому, що вони фіксуються на нозі лише поздовжнім ремінцем в області пальців, а п'ята і кісточка зовсім не підтримуються, тому нога в них легко ковзає, що може стати причиною перенапруги сухожиль і болю в п'ятах.

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Шльопанці-в'єтнамки – класика пляжного взуття з Y-образними ремінцями – зазвичай ковзають між пальцями ніг. Щодо них подолог категорична: "Це найгірше взуття, яке можна носити влітку. Воно підходять тільки для басейну, прогулянка в них більше 30 хвилин на день може привести до деформації стопи, через те що пальці, щоб утримати взуття, весь час у напрузі".

Туфлі на танкетці, які так любить герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, також не є дружнім для ніг взуттям. Вони не кращі за класичні шпильки, при носінні яких з'являється надлишковий тиск на делікатні плеснові кістки стопи, що може стати причиною болю в спині через нерівномірний розподіл ваги тіла.

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