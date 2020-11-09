Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 9 листопада: в Україні виявлено 469 018 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 687​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 49 720 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 3 613 899 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 469 018 Одужали 209 143 Померли 8 565

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (44 920) та у Харківській області (43 930). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 12 566 Волинська область 16 436 Дніпропетровська область 17 965 Донецька область 14 190 Житомирська область 18 970 Закарпатська область 17 192 Запорізька область 15 105 Івано-Франківська область 24 494 Кіровоградська область 3 142 Київ 44 920 Київська область 20 410 Львівська область 33 283 Луганська область 4 450 Миколаївська область 10 240 Одеська область 28 265 Полтавська область 11 944 Рівненська область 21 770 Сумська область 14 486 Тернопільська область 22 040 Харківська область 43 213 Херсонська область 5 441 Хмельницька область 19 493 Чернівецька область 25 016 Черкаська область 10 618 Чернігівська область 10 054

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-11-2020:

Захворіли 50 388 644 Одужали 33 024 996 Померли 1 256 008 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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