Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Лікарі назвали найбільш злісний алерген сезону

  • 2
Алергія - фото 1
Алергія / pinterest

Щовесни і щоліта з таненням снігу у деякої частини дорослих і дітей починаються неприємні відчуття в носі, сльози, кашель і задуха. Зараз триває сезон пилкової алергії. Найбільш злісний алерген нинішнього сезону – дерева, особливо береза.

Нещодавно вчені з'ясували, що пилок берези містить білок Bet v 1, який і викликає гіперреактивність імунної системи, пише fxmed.

І ще: Коли буде четверта хвиля коронавірусу: прогноз МОЗ

Bet v 1 – головний алерген серед безлічі інших алергенних протеїнів березового пилку. Саме Bet v 1 провокує імунну відповідь у 95% людей з алергією на пилок берези.

Симптоми, які викликає пилок берези, у дітей і дорослих однакові. Виразність алергії залежить від погодних умов і вітру. Рано вранці ознаки проявляються найбільш явно, завдяки високій концентрації пилку в повітрі. При перебуванні людини в закритому приміщенні симптоми починають стихати. Це також є особливою відмітною ознакою алергії. Для уточнення діагнозу варто звернутися до лікаря-алерголога.

Пилок берези – основний сезонний алерген Північної і Центральної Європи. Традиційно сезон цвітіння пилку дерев закінчується в кінці травня, і після нього відразу починається період цвітіння злакових трав, який триває до кінця липня.

Березові бруньки - фото 463379
Березові бруньки

Це цікаво: Чим небезпечний дефіцит заліза для жінок

пропозиції партнерів
Новини