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Лікарі назвали найбільш злісний алерген сезону
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Щовесни і щоліта з таненням снігу у деякої частини дорослих і дітей починаються неприємні відчуття в носі, сльози, кашель і задуха. Зараз триває сезон пилкової алергії. Найбільш злісний алерген нинішнього сезону – дерева, особливо береза.
Нещодавно вчені з'ясували, що пилок берези містить білок Bet v 1, який і викликає гіперреактивність імунної системи, пише fxmed.
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Bet v 1 – головний алерген серед безлічі інших алергенних протеїнів березового пилку. Саме Bet v 1 провокує імунну відповідь у 95% людей з алергією на пилок берези.
Симптоми, які викликає пилок берези, у дітей і дорослих однакові. Виразність алергії залежить від погодних умов і вітру. Рано вранці ознаки проявляються найбільш явно, завдяки високій концентрації пилку в повітрі. При перебуванні людини в закритому приміщенні симптоми починають стихати. Це також є особливою відмітною ознакою алергії. Для уточнення діагнозу варто звернутися до лікаря-алерголога.
Пилок берези – основний сезонний алерген Північної і Центральної Європи. Традиційно сезон цвітіння пилку дерев закінчується в кінці травня, і після нього відразу починається період цвітіння злакових трав, який триває до кінця липня.
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