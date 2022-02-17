Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки

У момент прийому таблеток багато з нас зовсім не замислюються про те, як правильно треба приймати ліки. Насправді рідина, якою ми запиваємо пігулки, має величезний вплив на дію ліків.

Гарячі напої, такі як кава, можуть змінити хімічний склад ліків та час їх розпаду. Чи варто говорити, що ліки категорично не можна запивати газованими, солодкими напоями, такими як кола? Про це пише medkontrol.

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Молоко не спровокує прояв побічних ефектів від ліків, але казеїн, що міститься в напої, може знизити ефективність. Не рекомендують лікарі запивати молоком ферменти, препарати від виразки та серцево-судинних захворювань, а також антибіотики.

Сік. Річ у тому, що кислоти, які містяться в соках, руйнують структуру таблеток. Щобільше, можна отримати серйозне отруєння. Не можна запивати соком ліки, які вже мають кислоти. Наприклад, запивши аспірин цитрусовим соком, ви завдасте шкоди слизовій оболонці шлунка.

Алкоголь – категоричне "ні"! Спиртне у парі з деякими ліками може призвести до гіпоглікемічної коми або до розвитку виразки шлунка. Найпоширеніші побічні ефекти від змішування ліків з алкоголем: нудота, блювання, головний біль, порушення роботи печінки, виразка та шлункова кровотеча, порушення згортання крові, зміна артеріального тиску.

Якими напоями не варто запивати пігулки

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