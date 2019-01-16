Лікарі нагадали про користь граната взимку

Фахівці прийшли до висновку, що вживання гранатів знімає запалення в кишечнику і знижує ймовірність розвитку раку.

Дослідження показало, що природні сполуки, що утворюється під час взаємодії бактерій кишечника і деяких поліфенолів, присутніх в гранатах, покращують стан кишечника.

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Зокрема, еллагова кислота, яка присутня в гранатах і ягодах (ожина, малина і полуниця), взаємодіє зі штамом inia P815 Bifidobacterium pseudocatenulatum в кишечнику, вивільняючи тим самим уролітін А. Ця речовина може допомогти в лікуванні запальних захворювань кишечника.

Вчені проводили експерименти на мишах, використовуючи уролітін А і його синтетичний еквівалент. Як виявилося, ці речовини роблять клітини більш стійкими до дії токсинів і захищають кишечник від запальних процесів. Автори дослідження впевнені у благотворному впливі гранатів і інших фруктів на організм людини. Втім, за словами дослідників, це не гарантує повного захисту від запальних процесів в кишечнику. Великі надії вони покладають на синтетичні еквіваленти уролітіна А, які зараз розробляють в лабораторії.

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