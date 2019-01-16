Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Лікарі нагадали про користь граната взимку

  • 11
Гранати роблять клітини більш стійкими до дії токсинів - фото 1
Гранати роблять клітини більш стійкими до дії токсинів / FruitGuys

Фахівці прийшли до висновку, що вживання гранатів знімає запалення в кишечнику і знижує ймовірність розвитку раку.

Дослідження показало, що природні сполуки, що утворюється під час взаємодії бактерій кишечника і деяких поліфенолів, присутніх в гранатах, покращують стан кишечника.

І ще: Гляньте на свої руки: якою має бути здорова порція

Зокрема, еллагова кислота, яка присутня в гранатах і ягодах (ожина, малина і полуниця), взаємодіє зі штамом inia P815 Bifidobacterium pseudocatenulatum в кишечнику, вивільняючи тим самим уролітін А. Ця речовина може допомогти в лікуванні запальних захворювань кишечника.

Вчені проводили експерименти на мишах, використовуючи уролітін А і його синтетичний еквівалент. Як виявилося, ці речовини роблять клітини більш стійкими до дії токсинів і захищають кишечник від запальних процесів. Автори дослідження впевнені у благотворному впливі гранатів і інших фруктів на організм людини. Втім, за словами дослідників, це не гарантує повного захисту від запальних процесів в кишечнику. Великі надії вони покладають на синтетичні еквіваленти уролітіна А, які зараз розробляють в лабораторії.

Читайте також: Як позбутись від зимової втоми: прості способи

Джерело: medicalnewstoday
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2652
Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото
  • Вчора, 15:21
  • 416
ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
  • Вчора, 12:13
  • 1119
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа